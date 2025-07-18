«Искандер» стер с лица земли пункт ВСУ: успехи ВС РФ к утру 18 июля

«Искандер» стер с лица земли пункт ВСУ: успехи ВС РФ к утру 18 июля

Российские войска ударом «Искандера» поразили пункт запуска и управления украинских БПЛА в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 18 июля?

«Искандер» стер с лица земли пункт запуска БПЛА под Сумами

По данным ведомства, с замаскированной в лесопосадке позиции запускали ударные дроны типа «Лютый».

«В районе населенного пункта Гамалиевка в Сумской области обнаружены пункты запуска и управления ударными БПЛА дальнего действия самолетного типа (типа „Лютый“) ВСУ. Расчетом ОТРК „Искандер“ нанесен удар по замаскированному в лесопосадке пункту управления ударных БПЛА противника», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как удар попал в цель. Кроме того, расчетом беспилотников «Герань-2» была уничтожена пусковая установка ударных дронов дальнего действия.

В Германии испугались ударов армии России

Удары Вооруженных сил России по военным объектам на территории Украины могут отразиться в том числе и на Германии, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung. По словам журналистов, президент РФ Владимир Путин «усиливает давление». Они также обратили внимание, что на фоне отправки многомиллиардной помощи Украине напряженность среди жителей Германии только растет.

«Путин усиливает давление. <…> Рекордные по количеству атаки практически на всю Украину, вплоть до границ Европейского союза, остаются незамеченными в Берлине», — говорится в публикации.

Кадыров сообщил об ударе по опорнику ВСУ

Российские войска ликвидировали опорный пункт ВСУ в Волчанске Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. По его словам, в поражении позиций противника участвовали батальон «Запад-Ахмат» и 128-я бригада совместно с сотрудниками ОМВД по Курчалоевскому району республики.

«Воздушная разведка обнаружила позиции, а операторы ударных дронов быстро превратили их в воспоминание. Противник снова недооценил важность не светиться под камерами. Результат — обнаруженные цели ликвидированы четко и без суеты», — написал Кадыров.

«Град» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет РСЗО «Град» группировки «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

«Расчет реактивной системы залпового огня „Град“ 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск „Центр“ уничтожил опорный пункт ВСУ, скрытый в лесополосе на красноармейском направлении», — сообщили в МО.

В ведомстве добавили, что в ходе боевой работы расчет прикрывали военнослужащие пункта воздушного наблюдения, вооруженные гладкоствольными ружьями, на счету которых более десятка сбитых беспилотников противника.

Дроны «Центра» нарушают логистику ВСУ в окрестностях Красноармейска

Дроны группировки войск «Центр» нарушают логистику ВСУ в окрестностях Красноармейска, что позволяет действовать штурмовым группам ВС РФ, сообщили в МО РФ.

«Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск „Центр“ ежедневно уничтожают десятки единиц техники и укреплений ВСУ на подступах к Красноармейску», — заявили в Минобороны.

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