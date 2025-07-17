Эти ромашки не хуже роз! Чудный многолетник — и гигант 17 см, и пушистик

Эти ромашки не хуже роз! Чудный многолетник — и гигант 17 см, и пушистик

Эти ромашки не хуже роз! Чудный многолетник — и гигант 17 см, и пушистик! Нивяник — садовая ромашка с характером! Этот скромный цветок способен стать главной звездой вашего цветника. Нивяник (леукантемум) покоряет садоводов не только классической красотой, но и удивительной выносливостью. Почему именно нивяник? В отличие от капризных пионов и роз, эта «ромашка» простит вам ошибки ухода, но подарит не меньше эстетического удовольствия.

Почему нивяник заслуживает места в саду?

Рекордное цветение — до двух месяцев (июнь — август)

Зимостойкость — выдерживает морозы до –30°C (3–4 зона USDA)

Универсальность — подходит для бордюров, миксбордеров и срезки

Аромат — тонкий медовый запах привлекает бабочек

Топ-5 сортов для разных задач

«Снежная королева» — гигантские цветы до 17 см, идеальны для букетов «Лакроссе» — махровые соцветия с игольчатыми лепестками «Бродвей лайтс» — лимонно-желтые язычковые цветки «Аляска» — самый засухоустойчивый сорт «Веселые ребята» — карликовый (30 см) для рокариев

Особенности ухода и посадка. Сроки: апрель-май или сентябрь. Место: максимально солнечное. Почва: дренированная, без застоя воды. Полив — умеренный, но регулярный (при засухе цветы мельчают). Подкормки — три раза за сезон (азот весной, калий-фосфор летом). Обрезка — удаление отцветших стеблей продлевает цветение. Зимовка — мульчирование корней в бесснежные зимы. Главный секрет: каждые 3–4 года обязательное деление куста! Старые растения теряют декоративность.

Ранее мы рассказывали про многолетник, который можно посадить сейчас! Морозостоек и неприхотлив.