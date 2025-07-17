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17 июля 2025 в 09:15

Эти ромашки не хуже роз! Чудный многолетник — и гигант 17 см, и пушистик

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти ромашки не хуже роз! Чудный многолетник — и гигант 17 см, и пушистик! Нивяник — садовая ромашка с характером! Этот скромный цветок способен стать главной звездой вашего цветника. Нивяник (леукантемум) покоряет садоводов не только классической красотой, но и удивительной выносливостью. Почему именно нивяник? В отличие от капризных пионов и роз, эта «ромашка» простит вам ошибки ухода, но подарит не меньше эстетического удовольствия.

Почему нивяник заслуживает места в саду?

  • Рекордное цветение — до двух месяцев (июнь — август)
  • Зимостойкость — выдерживает морозы до –30°C (3–4 зона USDA)
  • Универсальность — подходит для бордюров, миксбордеров и срезки
  • Аромат — тонкий медовый запах привлекает бабочек

Топ-5 сортов для разных задач

  1. «Снежная королева» — гигантские цветы до 17 см, идеальны для букетов
  2. «Лакроссе» — махровые соцветия с игольчатыми лепестками
  3. «Бродвей лайтс» — лимонно-желтые язычковые цветки
  4. «Аляска» — самый засухоустойчивый сорт
  5. «Веселые ребята» — карликовый (30 см) для рокариев

Особенности ухода и посадка. Сроки: апрель-май или сентябрь. Место: максимально солнечное. Почва: дренированная, без застоя воды. Полив — умеренный, но регулярный (при засухе цветы мельчают). Подкормки — три раза за сезон (азот весной, калий-фосфор летом). Обрезка — удаление отцветших стеблей продлевает цветение. Зимовка — мульчирование корней в бесснежные зимы. Главный секрет: каждые 3–4 года обязательное деление куста! Старые растения теряют декоративность.

Ранее мы рассказывали про многолетник, который можно посадить сейчас! Морозостоек и неприхотлив.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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