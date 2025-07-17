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17 июля 2025 в 08:15

Многолетник как с другой планеты! Удивительная книфофия цветет 60 дней

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многолетник как с другой планеты! Удивительная книфофия цветет 60 дней! Книфофия ягодная — экзотический акцент для вашего сада. Привнесите тропическое настроение в свой ландшафт с помощью эффектной книфофии! Этот многолетник высотой до одного метра с мечевидными серо-зелеными листьями (50 см) создает потрясающий визуальный эффект благодаря своим необычным соцветиям.

Особенности цветения:

  • Двухцветные колосовидные соцветия длиной 25 см
  • Уникальный градиент: от темно-розового сверху к ярко-желтому снизу
  • Продолжительное цветение 50–60 дней с середины лета

Секреты успешного выращивания:

  • Посев семян (всходы через 17–20 дней)
  • Цветение на 2–3 год после посадки
  • Предпочитает солнечные участки со слабокислой дренированной почвой
  • Требует укрытия на зиму: связывание листьев, укрытие лапником
  • Весенняя подкормка калийными удобрениями

Дизайнерское применение: в гравийных садах, акцент в прибрежных композициях, яркий элемент в миксбордерах, эффектная срезка для букетов.

Книфофия сохраняет декоративность весь сезон, превращая обычный цветник в экзотический оазис. При правильном уходе это растение станет настоящей жемчужиной вашего сада!

Ранее мы рассказывали про цветы, которые можно растить зимой — в квартире, летом — в саду! Эти многолетники радуют весь год.

многолетники
цветы
сады
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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