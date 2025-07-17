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17 июля 2025 в 09:01

Что посадить в августе: топ-5 культур, которые точно успеют дать урожай

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Август — отличное время для посадки многих культур, которые успеют дать урожай до наступления холодов. Быстрорастущие овощи и зелень порадуют свежестью в начале осени. Главное — выбрать подходящие сорта и обеспечить растениям правильный уход.

Топ-5 культур для августовской посадки:

  1. Редис

    Скороспелые сорта созревают за 18–25 дней. Лучше выбирать устойчивые к стрелкованию сорта.

  2. Шпинат

    Холодостойкая культура, которая дает урожай через 30–40 дней после посева.

  3. Рукола

    Ароматная зелень готова к сбору уже через 2–3 недели после появления всходов.

  4. Кресс-салат

    Одна из самых быстрых культур — первые листья можно срезать уже через 10–15 дней.

  5. Дайкон

    Поздние сорта успевают сформировать корнеплоды за 50–60 дней.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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