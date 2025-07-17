Что посадить в августе: топ-5 культур, которые точно успеют дать урожай

Что посадить в августе: топ-5 культур, которые точно успеют дать урожай

Август — отличное время для посадки многих культур, которые успеют дать урожай до наступления холодов. Быстрорастущие овощи и зелень порадуют свежестью в начале осени. Главное — выбрать подходящие сорта и обеспечить растениям правильный уход.

Топ-5 культур для августовской посадки:

Редис Скороспелые сорта созревают за 18–25 дней. Лучше выбирать устойчивые к стрелкованию сорта. Шпинат Холодостойкая культура, которая дает урожай через 30–40 дней после посева. Рукола Ароматная зелень готова к сбору уже через 2–3 недели после появления всходов. Кресс-салат Одна из самых быстрых культур — первые листья можно срезать уже через 10–15 дней. Дайкон Поздние сорта успевают сформировать корнеплоды за 50–60 дней.

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