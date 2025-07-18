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18 июля 2025 в 07:45

«Цветок эльфов» с волшебной формой! Многолетник — неприхотлив и морозостоек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аквилегия — волшебный цветок для тенистого сада! Этот удивительный многолетник, известный как «водосбор» или «цветок эльфов», покоряет сердца садоводов своей нежной красотой и удивительной неприхотливостью. Аквилегия высотой до 80 см с крупными (до 10 см) изящными цветками разнообразных оттенков станет жемчужиной вашего сада с мая по июль.

5 причин посадить аквилегию

  1. Волшебная форма цветков — с изящными шпорцами и каплями росы внутри
  2. Морозостойкость до -40 °C — не требует укрытия на зиму
  3. Теневыносливость — прекрасно растет под деревьями
  4. Самосев — ежегодно появляются новые растения неожиданных расцветок
  5. Долгожительство — на одном месте растет 5–6 лет

Особенности выращивания. Место посадки: полутень или утреннее солнце. Почва: любая, кроме заболоченной. Уход: полив в сильную засуху, обрезка отцветших цветоносов, подкормка 1 раз в сезон комплексным удобрением.

Интересный факт: форма цветка аквилегии вдохновила ювелиров на создание изысканных украшений! Это растение — идеальный выбор для тенистых уголков сада, где другие цветы чувствуют себя неуютно. Его воздушная листва сохраняет декоративность до осени, а нежные цветки кажутся пришедшими из сказки!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который можно посадить сейчас! Морозостоек и неприхотлив.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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