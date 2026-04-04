04 апреля 2026 в 23:10

Забудьте о парше и личинках: обрабатываю яблоню в апреле и не знаю бед с урожаем

Фото: D-NEWS.ru
Апрель для яблони — месяц, когда закладывается основа будущего урожая, и упустить эти работы нельзя.

Первое и главное — санитарная и формирующая обрезка, которую проводят строго до распускания почек. Удалите все сухие, поврежденные морозом ветки, а также побеги, растущие внутрь кроны, чтобы обеспечить доступ света и воздуха ко всем плодам.

Следующий критический шаг — профилактическая обработка от вредителей и болезней. До того, как распустились листья, опрыскайте деревья 3-процентной бордоской жидкостью или медным купоросом — это уничтожит зимующие споры парши и личинок вредителей. Чтобы насекомые не заползали по стволу, установите на штамбы ловчие пояса.

Обязательно внесите подкормку: разбросайте в приствольном круге мочевину (500 г на дерево) для активного роста, а для насыщения почвы кальцием можно использовать раствор гипса — это укрепит иммунитет растения. Так вы не будете знать бед с урожаем.

Ранее стало известно, как избавиться от мать-и-мачехи на участке.

Проверено редакцией
яблони
дачи
огороды
урожай
Дарья Иванова
Д. Иванова
