17 апреля 2026 в 17:03

Метод селекционера Мичурина для подкормки яблонь — дерево крепкое, цветение мощное и урожай стабильный

Фото: D-NEWS.ru
Иван Мичурин — русский селекционер и практик, который заложил основы грамотного ухода за плодовыми культурами. Его подход строился не на «чем больше, тем лучше», а на понимании потребностей растения в конкретный момент. Именно поэтому его рекомендации по весенней подкормке актуальны до сих пор.

Суть метода в том, чтобы не перегружать дерево, а дать питание вовремя и в нужном балансе. В апреле яблоне в первую очередь требуется азот для запуска роста. Для этого подходит мочевина — 1–2 ст. л. на 10 л воды, с расходом 5–7 л на молодое дерево и 10–15 л на взрослое. Возможен и сухой способ — 50–100 г на 1 кв. м приствольного круга с обязательным поливом.

При этом важно не забывать про фосфор и калий. Они отвечают за формирование цветочных почек и будущий урожай. Обычно вносят суперфосфат — 50–70 г и сульфат калия — 30–40 г на 1 кв. м, заделывая в почву.

Отдельное внимание уделяется органике. Используют только перепревший навоз, разведенный 1:5 и настоянный, чтобы не повредить корни. Такое питание действует мягко и долго.

Удобрения вносят не под ствол, а по проекции кроны, где расположены активные корни. Подкормку проводят только по прогретой почве — в холодной земле элементы питания не усваиваются. Такой подход позволяет получить крепкое дерево, устойчивое к болезням, с хорошим цветением и стабильным урожаем.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
