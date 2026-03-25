25 марта 2026 в 16:01

Не оставила мать-и-мачехе ни одного шанса захватить огород: уничтожаем корни навсегда

Мать-и-мачеха — один из самых опасных и живучих сорняков, который способен захватить весь огород. Ее мощные корневища уходят вглубь на метр и расползаются горизонтально, высасывая из почвы все питательные вещества.

Чтобы не допустить ее появления, начинать борьбу нужно ранней весной до цветения. Самый эффективный метод — тщательная перекопка почвы с выборкой малейших кусочков корней. Нельзя оставлять даже маленькие фрагменты, так как они дают новые побеги. Уничтожив корни навсегда, вы спасете огород.

Хорошо помогает мульчирование грядок плотным слоем опилок, черной пленкой или агроволокном, перекрывающим доступ света. Весной, как только появятся первые листья, их нужно немедленно срезать тяпкой или залить кипятком, не давая растению окрепнуть.

На зараженных участках эффективно известкование почвы, так как мать-и-мачеха предпочитает кислую среду. Бороться нужно системно, так вы не оставите мать-и-мачехе ни одного шанса захватить огород.

Дарья Иванова
