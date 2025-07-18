Золотой ковер на клумбах! Этот многолетник убьет сорняки и выживет в –40! Очиток — настоящий чемпион по выживанию! Очиток (седум) образует плотные золотистые подушки высотой всего 10–15 см, которые с июля по август вспыхивают яркими желтыми соцветиями.
Пять причин посадить очиток:
- Абсолютная неприхотливость — растет на камнях, песке и беднейших почвах
- Рекордная засухоустойчивость — выживает без полива все лето
- Морозостойкость до –40°C — не требует укрытия на зиму
- Долгое цветение — 45–60 дней ярких красок
- Почвопокровные свойства — подавляет сорняки
Секреты успешного выращивания:
- Сажайте только на солнце — в тени теряет декоративность
- Используйте каменистый грунт с хорошим дренажем
- При посадке добавляйте щебень или песок (до 30% объема)
- Размножайте делением куртин каждые 3–4 года
Почему стоит посадить очиток? Это идеальное растение для ленивых садоводов и дачников выходного дня — выживет даже при полном отсутствии ухода, продолжая радовать своей солнечной энергией!
Ранее мы рассказывали про многолетник, который выдерживает –40°C, цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.