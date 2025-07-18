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18 июля 2025 в 08:30

Золотой ковер на клумбах! Этот многолетник убьет сорняки и выживет в –40

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Золотой ковер на клумбах! Этот многолетник убьет сорняки и выживет в –40! Очиток — настоящий чемпион по выживанию! Очиток (седум) образует плотные золотистые подушки высотой всего 10–15 см, которые с июля по август вспыхивают яркими желтыми соцветиями.

Пять причин посадить очиток:

  1. Абсолютная неприхотливость — растет на камнях, песке и беднейших почвах
  2. Рекордная засухоустойчивость — выживает без полива все лето
  3. Морозостойкость до –40°C — не требует укрытия на зиму
  4. Долгое цветение — 45–60 дней ярких красок
  5. Почвопокровные свойства — подавляет сорняки

Секреты успешного выращивания:

  1. Сажайте только на солнце — в тени теряет декоративность
  2. Используйте каменистый грунт с хорошим дренажем
  3. При посадке добавляйте щебень или песок (до 30% объема)
  4. Размножайте делением куртин каждые 3–4 года

Почему стоит посадить очиток? Это идеальное растение для ленивых садоводов и дачников выходного дня — выживет даже при полном отсутствии ухода, продолжая радовать своей солнечной энергией!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который выдерживает –40°C, цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.

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многолетники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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