Бурятская школьница спасла засыпанного песком ребенка

В Бурятии 13-летняя школьница спасла засыпанную песком маленькую девочку, пишет «МК в Бурятии». Трагедия едва не случилась на окраине села Кудара в Кабанском районе.

Попавшего в беду ребенка обнаружила сама подросток вместе с матерью. На пути к пастбищу они увидели детские ноги, торчащие из песчаного откоса. Как выяснилось, местный мальчик, рывший яму, случайно засыпал песком свою знакомую, не заметив этого.

Школьница начала незамедлительно откапывать голову ребенка, а после сделала ему искусственное дыхание. После проведения нескольких таких манипуляций девочка наконец пришла в сознание.

В Волгодонске Ростовской области школьник спас девушку, на которую средь бела дня внезапно напал мужчина. Незнакомец подкрался к ней сзади, схватил и попытался оттащить куда-то. Увидевший это мальчик подбежал к ним и взял мужчину за руку — в итоге нападавший скрылся.