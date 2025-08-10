Названо возможное место прощания с актером Краско

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков в беседе с NEWS.ru сообщил, что точное место прощания с народным артистом России Иваном Краско пока не определено. По его словам, это может быть Комаровское кладбище в Курортном районе Санкт-Петербурга, где похоронен сын артиста — актер Андрей Краско.

Этот вопрос будет окончательно решен завтра, потому что есть желание похоронить его на Комаровском кладбище — там, где похоронен сын. Будет раньше информация — скажем, — ответил Рыженков.

Прощание с Иваном Краско предварительно намечено на 13 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в окружении актера. Артист умер накануне своего 95-летия.

Ранее стало известно, что первым, кто поддержал семью Ивана Краско после известия о его смерти, стал друг и коллега по цеху — известный актер Дмитрий Харатьян. Он позвонил родным актера и выразил им свои соболезнования.

В свою очередь актер Михаил Боярский признался, что со смертью Ивана Краско для него ушел целый кусок жизни. По его словам, он был очень близок с дебютировавшим в кино в 1961 году эпизодической ролью летчика в военном фильме «Балтийское небо» актером.