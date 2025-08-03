Раскрыты новые детали спасения людей, пострадавших при теракте в «Крокусе» Дежуривший недалеко от «Крокуса» патруль ДПС сажал раненых при теракте в такси

Патруль ДПС, дежуривший недалеко от подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл» в день теракта, организовал на месте импровизированную спасательную операцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Сотрудники службы перекрыли подъезды со стороны МКАД, где испуганные люди в панике выбегали на проезжую часть.

Один из офицеров, давая показания, пояснил, что выбегавшие из «Крокуса» люди просили сотрудников ДПС о помощи. Не дожидаясь прибытия скорой помощи, патрульные начали останавливать такси с пассажирами, ехавшими на концерт, и просили везти раненых в больницы, — ни один водитель не отказал. Благодаря этому по меньшей мере десять тяжелораненых были оперативно доставлены в больницы, что позволило медикам оказать им своевременную помощь.

Кроме того, сотрудник ДПС помог семилетнему мальчику, который в разгар атаки оказался совершенно один. Патрульный посадил перепуганного ребенка в свою служебную машину. Позже ребенку чудом удалось дозвониться до отца.

Он был один, сильно напуган, вероятно, выбежал из концертного зала, — говорится в документах.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. От рук террористов погибли 149 человек. Четверо исполнителей — Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов — попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области по пути на Украину. Позднее были установлены соучастники террористов.

Ранее стало известно, что почти половина жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье погибла из-за пожара в концертном зале, это примерно 70 человек. У них не было огнестрельных или каких-либо других ранений.