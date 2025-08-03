Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 11:18

Раскрыты новые детали спасения людей, пострадавших при теракте в «Крокусе»

Дежуривший недалеко от «Крокуса» патруль ДПС сажал раненых при теракте в такси

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Патруль ДПС, дежуривший недалеко от подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл» в день теракта, организовал на месте импровизированную спасательную операцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Сотрудники службы перекрыли подъезды со стороны МКАД, где испуганные люди в панике выбегали на проезжую часть.

Один из офицеров, давая показания, пояснил, что выбегавшие из «Крокуса» люди просили сотрудников ДПС о помощи. Не дожидаясь прибытия скорой помощи, патрульные начали останавливать такси с пассажирами, ехавшими на концерт, и просили везти раненых в больницы, — ни один водитель не отказал. Благодаря этому по меньшей мере десять тяжелораненых были оперативно доставлены в больницы, что позволило медикам оказать им своевременную помощь.

Кроме того, сотрудник ДПС помог семилетнему мальчику, который в разгар атаки оказался совершенно один. Патрульный посадил перепуганного ребенка в свою служебную машину. Позже ребенку чудом удалось дозвониться до отца.

Он был один, сильно напуган, вероятно, выбежал из концертного зала, — говорится в документах.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. От рук террористов погибли 149 человек. Четверо исполнителей — Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов — попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области по пути на Украину. Позднее были установлены соучастники террористов.

Ранее стало известно, что почти половина жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье погибла из-за пожара в концертном зале, это примерно 70 человек. У них не было огнестрельных или каких-либо других ранений.

теракты
пострадавшие
раненые
Крокус Сити Холл
ДПС
полиция
спасения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ
Россия ответила на заявление посла Германии о южных Курилах
ХАМАС заявил о готовности освободить всех заложников из сектора Газа
Нидерландские футболисты требуют миллиарды евро от ФИФА
Трампа позвали спасти Израиль от самого себя
Диетолог назвал специю, которая заменит соль при болезнях сердца
«Запрещенная тема»: друг Антонова раскрыл правду о его детях
К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона
Минюст признал «Фонд имени Розы Люксембург» нежелательной организацией
Армия дезертиров: из ВСУ сбежал 1 млн бойцов — Зеленский бьется в истерике
Военэксперт раскрыл, как ВС РФ на недели парализуют украинские аэродромы
Звезда REFLEX стала первой в России певицей с личным вертолетом
Бефстроганов: говядина по-русски по старинному царскому рецепту
Страх полетов создал транспортный апокалипсис на юге России
Юрист раскрыла, в каком случае можно не платить за стрижку в салоне
Военэксперт ответил, когда ВСУ могут вновь попытаться вторгнуться в Россию
Кому положены выплаты на ребенка к 1 сентября 2025 года, какая сумма
Суд продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Трамп обрушился с критикой на Индию из-за российской нефти
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.