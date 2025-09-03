Появились кадры погони за водителем, в голову которого выстрелил инспектор Опубликовано видео закончившейся выстрелом в голову погони под Иркутском

В Сети появились кадры погони за мужчиной, в голову которого выстрелил инспектор ДПС. Инцидент произошел в Иркутской области. На опубликованном в Telegram-канале Babr Mash видео сотрудники ДПС едут за автомобилем «Жигули» в темное время суток. В какой-то момент машина останавливается и из нее выбегает мужчина. Его быстро догоняют.

Ранее сообщалось, что за рулем автомобиля «Жигули» находился 20-летний мужчина без водительских прав. Уточнялось, что выстрел был непроизвольным. При этом полицейские неоднократно требовали от гонщика остановиться через громкоговоритель.

До этого стало известно, что петербургские полицейские с применением оружия задержали 29-летнего нетрезвого водителя каршеринга, устроившего гонки с правоохранителями на проспекте Испытателей. Как передает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель Chery Tiggo не реагировал на требования об остановке, а продолжал движение, создавая тем самым угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.