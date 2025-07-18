Осужденному за развратные действия попытались пронести сим-карты в СИЗО В Чите местный житель попытался пронести для осужденного две сим-карты в СИЗО

В Чите местный житель попытался пронести две сим карты в СИЗО № 1 УФСИН России по Забайкальскому краю, пишет «МК в Чите» со ссылкой на службу. Посылка предназначалась для 56-летнего мужчины, осужденного за развратные действия.

Сим-карты для уроженца Петровск-Забайкальского обнаружили в спичечном коробке. Сотрудники следственного изолятора изъяли посылку, составив при этом рапорт.

Читинцу теперь грозит штраф — с него могут взыскать вплоть до 50 тысяч рублей. Осужденный в свою очередь рискует получить отказ об условно-досрочном освобождении.

Ранее в Москве мировой суд оштрафовал на 25 тысяч рублей россиянку, которая попыталась пронести в колонию своему мужу Apple Watch в сумке с нижним бельем. Гаджет был конфискован.