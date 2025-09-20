Стало известно, сколько пенсионных баллов принесет зарплата в 2025 году Доцент Балынин: средняя зарплата в 2025 году принесет от 4,5 пенсионного балла

Граждане России с заработной платой около 105–110 тысяч рублей в месяц смогут заработать в учет будущей пенсии от 4,5 индивидуального пенсионного коэффициента за текущий год, сообщил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, которые приводит РИА Новости, при ежегодном формировании подобного количества пенсионных баллов на протяжении 25 лет пенсия может превысить 25,5 тысячи рублей.

По моим прогнозам, средняя заработная плата в 2025 году составит 105–110 тысяч рублей. При реализации обозначенного прогноза у гражданина со средней заработной платой будет сформировано от 4,567 ИПК до 4,784 ИПК, — объяснил эксперт.

Ранее экономист Василий Колташов заявил, что для повышения пенсий нужно пересмотреть налоговую политику страны. Он подчеркнул, что отчисления, взимаемые с определенных групп населения, нужно направлять на обеспечение пенсий. Однако это, по словам эксперта, все равно в итоге приведет к увеличению бюджетных расходов.