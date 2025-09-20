«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 10:31

Стало известно, сколько пенсионных баллов принесет зарплата в 2025 году

Доцент Балынин: средняя зарплата в 2025 году принесет от 4,5 пенсионного балла

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Граждане России с заработной платой около 105–110 тысяч рублей в месяц смогут заработать в учет будущей пенсии от 4,5 индивидуального пенсионного коэффициента за текущий год, сообщил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, которые приводит РИА Новости, при ежегодном формировании подобного количества пенсионных баллов на протяжении 25 лет пенсия может превысить 25,5 тысячи рублей.

По моим прогнозам, средняя заработная плата в 2025 году составит 105–110 тысяч рублей. При реализации обозначенного прогноза у гражданина со средней заработной платой будет сформировано от 4,567 ИПК до 4,784 ИПК, — объяснил эксперт.

Ранее экономист Василий Колташов заявил, что для повышения пенсий нужно пересмотреть налоговую политику страны. Он подчеркнул, что отчисления, взимаемые с определенных групп населения, нужно направлять на обеспечение пенсий. Однако это, по словам эксперта, все равно в итоге приведет к увеличению бюджетных расходов.

пенсии
зарплаты
россияне
эксперты
пенсионные баллы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детей в московской школе в момент ЧП не было
ЕС рискует остаться без альтернативы российскому газу
В Госдуме напомнили, какие налоги следует уплатить в октябре
Боец ВС РФ прикинулся украинским солдатом для ликвидации группы ВСУ
Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Четыре пролета обрушились в московской школе и убили несколько человек
Китай: лучшие достопримечательности для каждого туриста
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.