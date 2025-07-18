Махровый ковер в вашем саду! Стелющийся многолетник с июня до морозов. Портулак крупноцветковый — шелковый ковер для вашего сада! Этот удивительный почвопокровник высотой всего 10 см создает эффектные цветущие полянки с июня до первых заморозков. Портулак крупноцветковый (Portulaca grandiflora) особенно ценится за свои махровые цветки диаметром 4–5 см с необычным шелковистым блеском лепестков. В отличие от простых форм, его бутоны раскрываются даже в пасмурную погоду, сохраняя яркость красок.
Что делает это растение уникальным:
- Густая сочная листва образует плотный ковер, подавляя сорняки
- Невероятная засухоустойчивость — полив требуется только в сильную жару
- Длительное цветение без необходимости удалять увядшие цветки
- Разнообразие окрасок — от снежно-белых до пурпурных и солнечно-желтых
Почему садоводы в восторге:
- Идеально подходит для альпинариев — естественно смотрится между камней
- Прекрасно чувствует себя в подвесных кашпо — образует цветущие каскады
- Не требует плодородной почвы — прекрасно растет на песчаных грунтах
- Размножается самосевом — на следующий год можно получить новые растения
Лайфхаки по выращиванию: для лучшего кущения прищипывайте молодые побеги, высаживайте рассаду только после окончания заморозков, выбирайте самые солнечные места — в тени цветение будет скудным.
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