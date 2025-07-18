Махровый ковер в вашем саду! Стелющийся многолетник с июня до морозов

Махровый ковер в вашем саду! Стелющийся многолетник с июня до морозов

Махровый ковер в вашем саду! Стелющийся многолетник с июня до морозов. Портулак крупноцветковый — шелковый ковер для вашего сада! Этот удивительный почвопокровник высотой всего 10 см создает эффектные цветущие полянки с июня до первых заморозков. Портулак крупноцветковый (Portulaca grandiflora) особенно ценится за свои махровые цветки диаметром 4–5 см с необычным шелковистым блеском лепестков. В отличие от простых форм, его бутоны раскрываются даже в пасмурную погоду, сохраняя яркость красок.

Что делает это растение уникальным:

Густая сочная листва образует плотный ковер, подавляя сорняки

Невероятная засухоустойчивость — полив требуется только в сильную жару

Длительное цветение без необходимости удалять увядшие цветки

Разнообразие окрасок — от снежно-белых до пурпурных и солнечно-желтых

Почему садоводы в восторге:

Идеально подходит для альпинариев — естественно смотрится между камней Прекрасно чувствует себя в подвесных кашпо — образует цветущие каскады Не требует плодородной почвы — прекрасно растет на песчаных грунтах Размножается самосевом — на следующий год можно получить новые растения

Лайфхаки по выращиванию: для лучшего кущения прищипывайте молодые побеги, высаживайте рассаду только после окончания заморозков, выбирайте самые солнечные места — в тени цветение будет скудным.

Ранее мы рассказывали, как вырастить цветочный ковер из ярких подушек! Многолетний цветок — посадил и забыл.