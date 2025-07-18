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18 июля 2025 в 08:00

Махровый ковер в вашем саду! Стелющийся многолетник с июня до морозов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Махровый ковер в вашем саду! Стелющийся многолетник с июня до морозов. Портулак крупноцветковый — шелковый ковер для вашего сада! Этот удивительный почвопокровник высотой всего 10 см создает эффектные цветущие полянки с июня до первых заморозков. Портулак крупноцветковый (Portulaca grandiflora) особенно ценится за свои махровые цветки диаметром 4–5 см с необычным шелковистым блеском лепестков. В отличие от простых форм, его бутоны раскрываются даже в пасмурную погоду, сохраняя яркость красок.

Что делает это растение уникальным:

  • Густая сочная листва образует плотный ковер, подавляя сорняки
  • Невероятная засухоустойчивость — полив требуется только в сильную жару
  • Длительное цветение без необходимости удалять увядшие цветки
  • Разнообразие окрасок — от снежно-белых до пурпурных и солнечно-желтых

Почему садоводы в восторге:

  1. Идеально подходит для альпинариев — естественно смотрится между камней
  2. Прекрасно чувствует себя в подвесных кашпо — образует цветущие каскады
  3. Не требует плодородной почвы — прекрасно растет на песчаных грунтах
  4. Размножается самосевом — на следующий год можно получить новые растения

Лайфхаки по выращиванию: для лучшего кущения прищипывайте молодые побеги, высаживайте рассаду только после окончания заморозков, выбирайте самые солнечные места — в тени цветение будет скудным.

Ранее мы рассказывали, как вырастить цветочный ковер из ярких подушек! Многолетний цветок — посадил и забыл.

сады
огороды
дачи
цветы
многолетники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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