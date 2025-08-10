Рождество Николая Чудотворца 11 августа: трогательные открытки

11 августа православные верующие отмечают Рождество святителя Николая Чудотворца — летний праздник в честь рождения великого угодника Божия. В народе этот день часто называют «Николой Осенним». Его особенно почитают в России за скорую помощь, заступничество за простых людей и покровительство путешественникам и морякам, отмечая праздник молитвой в храмах и освящением меда.

Вы можете поздравить родных и близких, братьев и сестер во Христе с этим светлым праздником, отправив им электронную открытку. Это можно сделать совершенно бесплатно.

Красивые открытки с поздравлениями на Рождество Николая Угодника Фото: Скачать открытки с днем Рождества святителя Николая Чудотворца

Любую из этих открыток в WhatsApp или Telegram вы можете совершенно бесплатно отправить в качестве поздравления своим родным и близким.