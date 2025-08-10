Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 09:00

Рождество Николая Чудотворца 11 августа: трогательные открытки

Рождество Николая Угодника 11 августа: открытки с поздравлениями Рождество Николая Угодника 11 августа: открытки с поздравлениями Фото: Igor Palkin/patriarchia.ru/Global Look Press

11 августа православные верующие отмечают Рождество святителя Николая Чудотворца — летний праздник в честь рождения великого угодника Божия. В народе этот день часто называют «Николой Осенним». Его особенно почитают в России за скорую помощь, заступничество за простых людей и покровительство путешественникам и морякам, отмечая праздник молитвой в храмах и освящением меда.

Вы можете поздравить родных и близких, братьев и сестер во Христе с этим светлым праздником, отправив им электронную открытку. Это можно сделать совершенно бесплатно.

Красивые открытки с поздравлениями на Рождество Николая Угодника Красивые открытки с поздравлениями на Рождество Николая Угодника Фото: Скачать открытки с днем Рождества святителя Николая Чудотворца

Трогательные открытки на Рождество Николая Угодника Трогательные открытки на Рождество Николая Угодника Фото: Скачать открытки с днем Рождества святителя Николая Чудотворца

Рождество Николая Чудотворца Рождество Николая Чудотворца Фото: Скачать открытки с днем Рождества святителя Николая Чудотворца

Рождество Николая Чудотворца 11 августа: онлайн-открытки с поздравлениями Рождество Николая Чудотворца 11 августа: онлайн-открытки с поздравлениями Фото: Скачать открытки с днем Рождества святителя Николая Чудотворца

Рождество Николая Чудотворца 11 августа: онлайн-открытки к празднику Рождество Николая Чудотворца 11 августа: онлайн-открытки к празднику Фото: Скачать открытки с днем Рождества святителя Николая Чудотворца

Рождество Николая Чудотворца: красивые открытки Рождество Николая Чудотворца: красивые открытки Фото: Скачать открытки с днем Рождества святителя Николая Чудотворца

Рождество Николая Чудотворца: трогательные открытки Рождество Николая Чудотворца: трогательные открытки Фото: Скачать открытки с днем Рождества святителя Николая Чудотворца

Рождество Николая Чудотворца 11 августа: трогательные открытки Рождество Николая Чудотворца 11 августа: трогательные открытки Фото: Скачать открытки с днем Рождества святителя Николая Чудотворца

Рождество Николая Чудотворца — открытки и картинки с поздравлениями Рождество Николая Чудотворца — открытки и картинки с поздравлениями Фото: Скачать открытки с днем Рождества святителя Николая Чудотворца

Рождество Николая Чудотворца 11 августа — красивые открытки и картинки Рождество Николая Чудотворца 11 августа — красивые открытки и картинки Фото: Скачать открытки с днем Рождества святителя Николая Чудотворца

Рождество Николая Чудотворца 11 августа — открытки и картинки Рождество Николая Чудотворца 11 августа — открытки и картинки Фото: Скачать открытки с днем Рождества святителя Николая Чудотворца

Рождество Николая Чудотворца — трогательные открытки и картинки Рождество Николая Чудотворца — трогательные открытки и картинки Фото: Скачать открытки с днем Рождества святителя Николая Чудотворца

Рождество Николая Чудотворца 11 августа Рождество Николая Чудотворца 11 августа Фото: Скачать открытки с днем Рождества святителя Николая Чудотворца

Рождество Николая Чудотворца 11 августа — трогательные открытки и картинки Рождество Николая Чудотворца 11 августа — трогательные открытки и картинки Фото: Скачать открытки с днем Рождества святителя Николая Чудотворца

Любую из этих открыток в WhatsApp или Telegram вы можете совершенно бесплатно отправить в качестве поздравления своим родным и близким.

открытки
бесплатныеоткрытки
поздравления
Николай Чудотворец
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вижу много хорошего»: Диброва нарушила молчание после скандала с изменой
Украинцы потребовали смены статуса пропавших без вести для солдат
Юг Китая накрыла новая волна смертельно опасной инфекции
Женщина зарезала собственных детей в квартире
Появились подробности налета стай смертоносных дронов ВСУ
Истребитель-невидимка экстренно приземлился в аэропорту Японии
Япония потеряла второго боксера за двое суток
Правнук Сталина удивил ответом о месте упокоения вождя
Лучшее грузинское блюдо! Готовим хачапури по-аджарски — аппетитно и просто
На Украине мобилизовали мужчину, ухаживавшего за родителями-инвалидами
«Бог ему судья»: в Белгородской области вспомнили деда главы ВС Украины
На Западе раскрыли, в каком вопросе Вашингтон начал прислушиваться к Москве
В Госдуме предложили инициативу по наценкам на социально значимые товары
Историк раскрыл тайный символизм встречи Путина и Трампа на Аляске
Пробка перед Крымским мостом резко увеличилась
Рождество Николая Чудотворца 11 августа: трогательные открытки
Названы самые опасные болезни, которые кошки могут передать человеку
Силовики узнали, как украинских солдат обманывают при эвакуации раненых
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 августа: инфографика
Кличко допустил шаг, о котором в Киеве старались молчать
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 августа: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 августа: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.