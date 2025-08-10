Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 08:55

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 августа: инфографика

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

В ночь на 10 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 121 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 9 августа до 06:10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 29 — над территорией Краснодарского края, 15 — над территорией Республики Крым, 13 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Белгородской области, 9 — над территорией Воронежской области, 8 — над территорией Саратовской области, 8 — над территорией Ставропольского края, 7 — над территорией Калужской области, 6 — над территорией Тульской области, 5 — над территорией Ростовской области, 4 — над территорией Рязанской области, 2 — над акваторией Азовского моря, 1 — над территорией Смоленской области, 1 — над территорией Орловской области и 1 — над территорией Тверской области, — говорится в сообщении.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

минобороны
дроны
беспилотники
атаки ВСУ
