Как сохранить свеклу и морковь с августа и до весны — простой трюк

Как сохранить свеклу и морковь с августа и до весны — простой трюк

Многие садоводы сталкиваются с проблемой: свекла и морковь быстро теряют свежесть и портятся уже через пару месяцев хранения. Но правильная подготовка урожая поможет сохранить сочность и упругость корнеплодов до весны.

Первое и главное — отобрать для хранения только здоровые и крепкие овощи без повреждений. Свеклу и морковь с дефектами лучше использовать сразу, чтобы избежать порчи соседних плодов.

Тщательно промойте корнеплоды под проточной водой, чтобы удалить остатки почвы и возможные источники гнили. После этого обязательно обрежьте ботву, оставляя короткие черешки — это предотвратит прорастание.

Чистые овощи разложите в один слой на бумажных или хлопчатобумажных полотенцах для полного высыхания. Затем уложите их по пакетам из чистого полиэтилена среднего размера.

В каждом пакете сделайте несколько небольших отверстий с помощью иглы или зубочистки. Это обеспечит циркуляцию воздуха и предотвратит накопление влаги внутри упаковки.

Пакеты аккуратно разместите в деревянных или пластиковых ящиках, не заполняя их слишком плотно, чтобы корнеплоды имели пространство для «дыхания».

Оптимальное место для хранения — прохладный, темный и сухой подвал или погреб с постоянной низкой положительной температурой. Такой микроклимат надежно сохранит овощи до весны.

Следуя этим простым правилам, вы сможете наслаждаться вкусом свежей свеклы и моркови даже в холодные месяцы, сохранив урожай в идеальном состоянии.

Ранее сообщалось о способе закалки картошки, который обеспечит 100% всхожесть!