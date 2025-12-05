Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 декабря 2025 в 06:03

Дуэт шоколада и ванили — этот чизкейк нас покорил: готовится 15 минут, а вкус — фантастика

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Никакой духовки и сложных процессов! Просто смешайте ингредиенты, разлейте по слоям и дайте застыть в холодильнике. Этот десерт готовится быстрее, чем выпекается пирог.

30 г быстрорастворимого желатина заливаю 500 мл молока и оставляю набухать на 40–60 минут. Затем растапливаю на медленном огне до полного растворения, не доводя до кипения. В остывшую желатиновую смесь добавляю 150 г сахара или эритрита и ванилин на кончике ножа. 500 г творога протираю через сито или взбиваю блендером до гладкости, смешиваю с 400 г нежирной сметаны или йогурта и желатиновой смесью. Разделяю массу пополам, в одну часть вмешиваю 2 ст. л. какао до однородности. В форму выливаю ванильный слой и убираю в морозилку на 15–20 минут для схватывания. Затем аккуратно выливаю шоколадный слой и убираю в холодильник на 4–6 часов (лучше на ночь) для полного застывания.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
еда
рецепты
десерты
чизкейки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Морское сокровище: салат «Пигалица» — безупречный вкус за 15 минут
Домрачева оценила уровень биатлонных стартов с участием россиян и белорусов
Россиянам рассказали, к чему может привести покупка живой ели с рук
Прожиточный минимум в 2026-м: что будет с пенсиями, льготами и МРОТ
Стало известно о действиях ВС РФ в тылу противника под Красноармейском
Сон о чужой беременности: знак судьбы?
На Украине захотели узнать нюансы переговоров России и США
Гороскоп на 5 декабря: кому пора в спортзал, а кого ждет разговор с родней?
Сонник: преследование и бегство — полная расшифровка видения
Названы направления РФ, популярные среди туристов стран Персидского залива
Житель Варшавы нашел в своем ботинке незваных, но милых гостей
Что делать с примерзшей дверью машины: 5 шагов, чтобы открыть и не сломать
На месте легендарных «Крестов» в Петербурге появится культурный объект
Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги
Парламент Бельгии взорвался овациями одному решению премьера
Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Германия перебросила истребители к границам России
Пожар вспыхнул в порту после атаки БПЛА на Краснодарский край
Вся Украина хочет сдаться, Зеленский — против: почему он так боится мира
В Госдуме озвучили размер фиксированной выплаты к страховой пенсии
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.