В Госдуме предложили инициативу по наценкам на социально значимые товары Миронов: наценка на социально значимые товары не должна быть больше 15%

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой установить предельную наценку в 15% на 25 ключевых социально значимых продовольственных товаров, передает ТАСС. По его мнению, такая мера должна рассчитываться от закупочной цены продукции.

У нас есть идея о перечне из примерно 25 продуктов, который утверждается правительством. Установить правило, что наценка на них в любой торговой точке — хоть мегамаркет, хоть маленький поселковый магазинчик — не должна быть более 15% от цены оптовой закупки, — сказал Миронов.

Ранее статистическое управление зафиксировало двукратное снижение темпов инфляции в третьей и четвертой неделях июля. Эксперты отмечают, что такая динамика соответствует ожиданиям на фоне ужесточенной денежно-кредитной политики и традиционного летнего спада экономической активности.

Кроме того, доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев считает, что искусственное сдерживание цен на продовольствие в России нецелесообразно. Вместо этого, по его мнению, следует сократить количество посредников в товаропроводящей цепочке, что естественным образом снизит конечную стоимость продуктов.