Экономисты спрогнозировали, стоит ли ждать в России разгона цен

В России сохраняются риски инфляционного всплеска, несмотря на текущее замедление роста цен, пишут «Ведомости» со ссылкой на исполняющую обязанности заведующего кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Плеханова Светлану Фрумину. Другие опрошенные эксперты разделили это мнение и отметили, что краткосрочная дефляционная тенденция не отменяет долгосрочных угроз для ценовой стабильности.

Экономисты подчеркивают, что фундаментальные риски ускорения инфляции в стране сохраняются. По данным Росстата, в июле наблюдалось двукратное снижение потребительских цен на 0,05% с 15-го по 21-е число и с 22-го по 28-е число. Олег Кузьмин, главный экономист «Ренессанс капитала», связывает эту динамику с сезонными факторами и снижением потребительской активности из-за высокой ключевой ставки.

Ранее экономисты спрогнозировали дальнейший рост цен на рыбную продукцию в России. Это обусловлено несколькими факторами: сокращением объемов вылова, ужесточением санкционного режима и ориентацией производителей на экспортные поставки. Особенно заметно подорожание коснется трески, красной рыбы и икры, где рост цен превысит средний инфляционный уровень.

Также ожидается значительный рост цен и на мясную продукцию. Глава фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко в беседе с NEWS.ru предупредил о возможном увеличении стоимости куриного мяса в рознице на 18–28% уже осенью. По его мнению, вслед за курятиной подорожают свинина и говядина, что может привести к общей волне роста цен на мясную продукцию в преддверии зимнего сезона.