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29 июля 2025 в 15:38

Названа альтернатива «заморозке» цен на продукты

Экономист Белхароев: вместо «заморозки» цен нужно сократить торговую наценку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Необходимости в «заморозке» цен на продукты в России нет, заявил NEWS.ru доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. По мнению эксперта, в стране назрела острая необходимость в сокращении цепочки посредников. Из-за большого количества посредников стоимость товара на полке магазине может в разы отличаться от отпускной цены производителя, пояснил он.

Сегодня нет необходимости фиксировать стоимость тех или иных товаров. Назрела острая необходимость в том, чтобы уменьшить звено посредников, которые находятся между производителем и торговыми сетями, и, соответственно, уменьшить торговую наценку, которая в некоторых случаях достигает 100%, 150% и даже 200%, — сказал Белхароев.

По его мнению, на упаковке товара можно было бы указывать цену от производителя. Тогда будет понятно, каковая реальная стоимость того или иного продукта и та цена, по которой продает его магазин, пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что цены на часть социально значимых товаров в России могут зафиксировать. Такую возможность сейчас активно обсуждают власти и участники рынка. Речь идет, в частности, о таких товарах, как овощи и яйца.

Итоговый перечень таких товаров определит правительство. При этом Минсельхоз совместно с Минпромторгом и ФАС будут отслеживать формирование цен в долгосрочных контрактах. Отмечалось, что инициатива уже получила поддержку со стороны отечественных производителей.

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картофель
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яйца
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