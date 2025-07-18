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18 июля 2025 в 13:41

Раскрыта роль дрона СКАТ 350М в уничтожении украинских «Лютых»

«Калашников»: дрон СКАТ 350М помог справиться с украинскими БПЛА «Лютый»

Дрон СКАТ 350М Дрон СКАТ 350М Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Сумской области российский дрон СКАТ 350М помог справиться с украинскими беспилотниками «Лютый», сообщил Telegram-канал концерна «Калашников». БПЛА использовался для целеуказания ОТРК «Искандер», который поразил пункт управления ударными беспилотниками противника, и российского дрона «Герань-2», поразившего пусковую установку «Лютых».

СКАТ отличается от «собратьев» других производителей целевой нагрузкой с высокими эксплуатационными характеристиками, современным модулем с обновленными алгоритмами, которые облегчают работу оператора по захвату и устойчивому сопровождению целей, а также усиленной конструкцией, адаптированной к парашютной посадке, и прямо-таки феноменальными надежностью и живучестью. Он способен оставаться в воздухе до четырех часов, – отметили в концерне.

Там добавили, что СКАТ 350М, по оценкам военнослужащих, можно считать одним из лучших разведывательных БПЛА в зоне проведения спецоперации.

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» разработал бортовую оптическую навигационную систему (БОНС) для обеспечения полетов гражданских дронов. Систему опробуют в зоне СВО. БОНС используется вместе с бортовой инерциальной навигационной системой (ИНС) и служит датчиком для ее коррекции. С помощью новой технологии планируют решить проблему отсутствия или подавления сигналов глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС).

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