Евросоюз может развалиться из-за давления на Словакию по вопросу 18-го пакета антироссийских санкций, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его мнению, ЕС не терпит инакомыслия, что сильно отличается от транслируемых идей о развитой демократии.

Заявление премьер-министра Словакии [Роберта] Фицо свидетельствует о палочной системе, царящей в Евросоюзе, не терпящем инакомыслия и очень отличающимся от транслируемых ими картинок, пропагандирующих развитую демократию. Уверен, что существующие реалии с отсутствием права выбора и удушением свобод приведут к дальнейшему росту протестных настроений и предсказуемому развалу данной искусственно созданной коалиции, под давлением избыточной критической массы принятых ими антиевропейских решений, — сказал Шеремет.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что решение Фицо о согласии на 18-й пакет санкций ЕС против России следует уважать, поскольку он боролся до конца. При этом, по словам сенатора, отношения РФ со Словакией со временем нормализуются.