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18 июля 2025 в 06:25

Корейское кимчи из говядины и огурцов! Остринка и хруст покорят всех

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Корейское кимчи из огурцов — острая и ароматная закуска, которую можно подать как к вареному рису, так и к картофелю и макаронам. Этот рецепт пикантный и насыщенный, как принято в Корее. Он сочетает вкуснейшую обжаренную говядину и овощи в интересном соусе.

Ингредиенты

  • Огурцы — 1 кг
  • Морковь — 2 шт.
  • Мясо — 350–400 г
  • Перец чили — 2 шт.
  • Лук — 1 головка
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Горький перец — 1 шт.
  • Соевый соус — 8 ст. л.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Уксус (9%) — 1,5–2 ст. л.

Приготовление

  1. Огурцы нарежьте брусочками. Морковь натрите соломкой. Мясо нарежьте полосками средней длины. Перец чили мелко порежьте. Обжарьте перец чили, добавьте мясо и 5 ст. ложек соевого соуса. Нарежьте лук, стручковый и болгарский перец. Через 10 минут жарки добавьте лук, жарьте 3–5 минут.
  2. Добавьте перец, тушите 2–3 минуты, дайте остыть. С огурцов слейте сок, смешайте с мясом, морковью, чесноком, 3 ст. ложками соевого соуса и уксусом. Поставьте кимчи в холодильник для пропитки, затем можно подавать.

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огурцы
говядина
салаты
закуски
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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