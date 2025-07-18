Корейское кимчи из говядины и огурцов! Остринка и хруст покорят всех

Корейское кимчи из огурцов — острая и ароматная закуска, которую можно подать как к вареному рису, так и к картофелю и макаронам. Этот рецепт пикантный и насыщенный, как принято в Корее. Он сочетает вкуснейшую обжаренную говядину и овощи в интересном соусе.
Ингредиенты
- Огурцы — 1 кг
- Морковь — 2 шт.
- Мясо — 350–400 г
- Перец чили — 2 шт.
- Лук — 1 головка
- Болгарский перец — 1 шт.
- Горький перец — 1 шт.
- Соевый соус — 8 ст. л.
- Чеснок — 4 зубчика
- Уксус (9%) — 1,5–2 ст. л.
Приготовление
- Огурцы нарежьте брусочками. Морковь натрите соломкой. Мясо нарежьте полосками средней длины. Перец чили мелко порежьте. Обжарьте перец чили, добавьте мясо и 5 ст. ложек соевого соуса. Нарежьте лук, стручковый и болгарский перец. Через 10 минут жарки добавьте лук, жарьте 3–5 минут.
- Добавьте перец, тушите 2–3 минуты, дайте остыть. С огурцов слейте сок, смешайте с мясом, морковью, чесноком, 3 ст. ложками соевого соуса и уксусом. Поставьте кимчи в холодильник для пропитки, затем можно подавать.
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