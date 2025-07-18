Корейское кимчи из говядины и огурцов! Остринка и хруст покорят всех

Корейское кимчи из говядины и огурцов! Остринка и хруст покорят всех

Корейское кимчи из огурцов — острая и ароматная закуска, которую можно подать как к вареному рису, так и к картофелю и макаронам. Этот рецепт пикантный и насыщенный, как принято в Корее. Он сочетает вкуснейшую обжаренную говядину и овощи в интересном соусе.

Ингредиенты

Огурцы — 1 кг

Морковь — 2 шт.

Мясо — 350–400 г

Перец чили — 2 шт.

Лук — 1 головка

Болгарский перец — 1 шт.

Горький перец — 1 шт.

Соевый соус — 8 ст. л.

Чеснок — 4 зубчика

Уксус (9%) — 1,5–2 ст. л.

Приготовление

Огурцы нарежьте брусочками. Морковь натрите соломкой. Мясо нарежьте полосками средней длины. Перец чили мелко порежьте. Обжарьте перец чили, добавьте мясо и 5 ст. ложек соевого соуса. Нарежьте лук, стручковый и болгарский перец. Через 10 минут жарки добавьте лук, жарьте 3–5 минут. Добавьте перец, тушите 2–3 минуты, дайте остыть. С огурцов слейте сок, смешайте с мясом, морковью, чесноком, 3 ст. ложками соевого соуса и уксусом. Поставьте кимчи в холодильник для пропитки, затем можно подавать.

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