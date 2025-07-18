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18 июля 2025 в 09:48

Китай раскрыл хитрую схему иностранной разведки по вывозу ценного ресурса

Власти КНР перекрыли канал нелегального вывоза редкоземельных металлов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Китайские силовики смогли обнаружить и перекрыть канал нелегального вывоза из страны редкоземельных металлов, созданный при участии иностранной разведки, сообщили представители Министерства государственной безопасности КНР в соцсети WeChat. Они отметили, что подобный ресурс, имеющий двойное назначение, является стратегическим и подлежит экспортному контролю.

Получив убедительные доказательства, органы госбезопасности КНР совместно с соответствующими ведомствами в соответствии с законом приняли меры для пресечения нелегальных каналов вывоза из страны редкоземельных материалов, эффективно обеспечив безопасность ресурсов и национальную безопасность Китая, — говорится в сообщении.

Ранее таможенники в Чите пресекли попытку вывоза золота за границы России. Согласно предоставленной информации, ценный металл был спрятан водителем в тайнике автобуса, направлявшегося в Китай. Слитки в количестве 15 единиц были обнаружены в ходе осмотра транспортного средства. Находившийся за рулем мужчина заявил, что не знал о наличии в автобусе специально оборудованного тайника, содержащего золото.

Китай
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каналы
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