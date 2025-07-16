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16 июля 2025 в 10:00

Петунии больше не сажаю, нашла вариант лучше! Многолетник без капризов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если обычные петунии кажутся вам слишком простыми, познакомьтесь с их роскошной родственницей — фриллитунией. Эти цветы поражают воображение: крупные махровые соцветия с волнистыми лепестками выглядят так, будто их создал искусный мастер-кондитер. И самое удивительное — при всей своей аристократичной внешности фриллитуния совершенно непритязательна в уходе!

Секрет успеха прост — выбирайте солнечное место и не забывайте о поливе. В отличие от капризных петуний, фриллитуния не требует ежедневного внимания. Её крепкие кустики самостоятельно сохраняют форму, а цветы не боятся летних дождей — волнистые лепестки после ливня быстро восстанавливаются.

Для пышного цветения достаточно:

  • подкармливать раз в две недели жидким удобрением;

  • удалять увядшие цветки (хотя растение прекрасно самоочищается!);

  • в жару поливать под корень, избегая попадания воды на цветки.

Фриллитуния идеальна для тех, кто хочет эффектный балкон или клумбу без ежедневного ухода. Она цветёт с июня до заморозков, превращая любой уголок в волшебный сад! Попробуйте — и обычные петунии покажутся вам слишком скромными!

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

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многолетники
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
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