Петунии больше не сажаю, нашла вариант лучше! Многолетник без капризов

Петунии больше не сажаю, нашла вариант лучше! Многолетник без капризов

Если обычные петунии кажутся вам слишком простыми, познакомьтесь с их роскошной родственницей — фриллитунией. Эти цветы поражают воображение: крупные махровые соцветия с волнистыми лепестками выглядят так, будто их создал искусный мастер-кондитер. И самое удивительное — при всей своей аристократичной внешности фриллитуния совершенно непритязательна в уходе!

Секрет успеха прост — выбирайте солнечное место и не забывайте о поливе. В отличие от капризных петуний, фриллитуния не требует ежедневного внимания. Её крепкие кустики самостоятельно сохраняют форму, а цветы не боятся летних дождей — волнистые лепестки после ливня быстро восстанавливаются.

Для пышного цветения достаточно:

подкармливать раз в две недели жидким удобрением;

удалять увядшие цветки (хотя растение прекрасно самоочищается!);

в жару поливать под корень, избегая попадания воды на цветки.

Фриллитуния идеальна для тех, кто хочет эффектный балкон или клумбу без ежедневного ухода. Она цветёт с июня до заморозков, превращая любой уголок в волшебный сад! Попробуйте — и обычные петунии покажутся вам слишком скромными!

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.