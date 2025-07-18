В России впервые с начала 2025 года упали продажи машин с пробегом

В России впервые с начала 2025 года упали продажи машин с пробегом В России продажи автомобилей с пробегом снизились на 0,5% в 2025 году

В первом полугодии 2025 года продажи автомобилей с пробегом в России уменьшились на 0,5% и составили 2,73 млн единиц, пишет «Автостат». В июне россияне приобрели 467 400 подержанных легковых автомобилей, что на 4,8% ниже показателей мая и на 6,4% меньше, чем в июне прошлого года.

На вторичном рынке лидирующие позиции заняла Lada, реализовавшая 115 800 автомобилей. Toyota расположилась на втором месте с результатом 46 800 машин, а Kia и Hyundai заняли третью и четвертую строчки с показателями 27 200 и 26 100 соответственно. Замкнула пятерку лидеров Nissan с результатом 20 600 автомобилей.

В десятку лучших также вошли Volkswagen, Chevrolet, Honda, Renault и Ford. Все эти бренды продемонстрировали снижение продаж по сравнению с предыдущими месяцами и аналогичным периодом прошлого года.

Наименьшее снижение зафиксировала Honda, чьи продажи упали на 1,2% по сравнению с маем и на 2,3% по сравнению с июнем прошлого года. Наиболее значительное падение наблюдается у Lada (-8,3%), а Nissan показал продаж меньше на 13,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Ранее выяснилось, что средняя стоимость новых зимних шин в России выросла на 13,3%. Это касается брендов, не относящихся к премиальным.