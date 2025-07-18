Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 09:42

В России впервые с начала 2025 года упали продажи машин с пробегом

В России продажи автомобилей с пробегом снизились на 0,5% в 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первом полугодии 2025 года продажи автомобилей с пробегом в России уменьшились на 0,5% и составили 2,73 млн единиц, пишет «Автостат». В июне россияне приобрели 467 400 подержанных легковых автомобилей, что на 4,8% ниже показателей мая и на 6,4% меньше, чем в июне прошлого года.

На вторичном рынке лидирующие позиции заняла Lada, реализовавшая 115 800 автомобилей. Toyota расположилась на втором месте с результатом 46 800 машин, а Kia и Hyundai заняли третью и четвертую строчки с показателями 27 200 и 26 100 соответственно. Замкнула пятерку лидеров Nissan с результатом 20 600 автомобилей.

В десятку лучших также вошли Volkswagen, Chevrolet, Honda, Renault и Ford. Все эти бренды продемонстрировали снижение продаж по сравнению с предыдущими месяцами и аналогичным периодом прошлого года.

Наименьшее снижение зафиксировала Honda, чьи продажи упали на 1,2% по сравнению с маем и на 2,3% по сравнению с июнем прошлого года. Наиболее значительное падение наблюдается у Lada (-8,3%), а Nissan показал продаж меньше на 13,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Ранее выяснилось, что средняя стоимость новых зимних шин в России выросла на 13,3%. Это касается брендов, не относящихся к премиальным.

машины
продажи
автомобили
вторичный рынок
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти назвали количество сбитых беспилотников в Подмосковье
Забудьте о варенье! Соленый арбуз — новая звезда застолья!
Сделано в России: как выбрать качественные крупы и муку
Ученица коррекционной школы пыталась задушить девочку в лагере
Истязавший пасынка пермяк раскрыл причины жестокого обращения с ребенком
Сырский лично встретился с главой генштаба армии Британии
Украина «обнажила» свои полигоны перед зарубежными оружейниками
У комиссии Совфеда по иностранному вмешательству может смениться глава
Китай раскрыл хитрую схему иностранной разведки по вывозу ценного ресурса
В Евросоюзе согласовали 18-й пакет санкций против России
Стало известно о новых возможностях для бойцов СВО
В России впервые с начала 2025 года упали продажи машин с пробегом
США могут отказаться от бомбардировщиков B-1B из-за России
Российский «Корнет» усилили четырьмя турборакетами
Квартиру иноагента за 30 млн рублей арестовали в Москве
«Реал» обновил клубный рекорд по доходам за сезон
Белый дом подтвердил ультиматум Трампа
Важный договор России и Ирана вступил в силу
Командование ВСУ лжет о гибели бойцов самой «безжалостной» бригады
Аналитики раскрыли, как ЦБ поступит с ключевой ставкой 25 июля
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.