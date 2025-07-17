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17 июля 2025 в 09:45

Цветет 5 месяцев, стоит в букетах 10 дней! Однолетник — король цветения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Цветет 5 месяцев, стоит в букетах 10 дней! Однолетник агератум — король долгого цветения. Этот очаровательный однолетник с пушистыми соцветиями — настоящая находка для садоводов. Агератум способен цвести с июня до первых заморозков, сохраняя декоративность даже в дождливое лето. Почему стоит посадить агератум?

  • Рекордное цветение — 4–5 месяцев без перерыва.
  • Аромат — тонкий медовый запах привлекает бабочек.
  • Универсальность — подходит для клумб, бордюров, кашпо и балконных ящиков.
  • Срезка — сохраняет свежесть в букетах до 10 дней.

Секреты ухода

1. Посадка

  • Сроки: высадка рассады после угрозы заморозков.
  • Место: максимально солнечное (допускается легкая полутень).
  • Почва: легкая, дренированная.

2. Уход

  • Полив умеренный (переувлажнение приводит к грибковым заболеваниям).
  • Подкормки раз в 3 недели комплексным удобрением для цветущих.
  • Обрезка отцветших соцветий продлевает декоративность.

Интересный факт: карликовые сорта (15–20 см) идеальны для создания цветочных ковров, а высокорослые (до 60 см) хороши в миксбордерах. Популярные сорта: «голубая норка», «розовый шар», «белый букет».

Ранее мы рассказывали о многолетниках, которые можно растить зимой в квартире, летом — в саду! Радуют весь год.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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