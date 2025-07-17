Цветет 5 месяцев, стоит в букетах 10 дней! Однолетник — король цветения

Цветет 5 месяцев, стоит в букетах 10 дней! Однолетник агератум — король долгого цветения. Этот очаровательный однолетник с пушистыми соцветиями — настоящая находка для садоводов. Агератум способен цвести с июня до первых заморозков, сохраняя декоративность даже в дождливое лето. Почему стоит посадить агератум?

Рекордное цветение — 4–5 месяцев без перерыва.

Аромат — тонкий медовый запах привлекает бабочек.

Универсальность — подходит для клумб, бордюров, кашпо и балконных ящиков.

Срезка — сохраняет свежесть в букетах до 10 дней.

Секреты ухода

1. Посадка

Сроки: высадка рассады после угрозы заморозков.

Место: максимально солнечное (допускается легкая полутень).

Почва: легкая, дренированная.

2. Уход

Полив умеренный (переувлажнение приводит к грибковым заболеваниям).

Подкормки раз в 3 недели комплексным удобрением для цветущих.

Обрезка отцветших соцветий продлевает декоративность.

Интересный факт: карликовые сорта (15–20 см) идеальны для создания цветочных ковров, а высокорослые (до 60 см) хороши в миксбордерах. Популярные сорта: «голубая норка», «розовый шар», «белый букет».

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