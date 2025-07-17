Цветет 5 месяцев, стоит в букетах 10 дней! Однолетник — король цветения

Цветет 5 месяцев, стоит в букетах 10 дней! Однолетник агератум — король долгого цветения. Этот очаровательный однолетник с пушистыми соцветиями — настоящая находка для садоводов. Агератум способен цвести с июня до первых заморозков, сохраняя декоративность даже в дождливое лето. Почему стоит посадить агератум?
- Рекордное цветение — 4–5 месяцев без перерыва.
- Аромат — тонкий медовый запах привлекает бабочек.
- Универсальность — подходит для клумб, бордюров, кашпо и балконных ящиков.
- Срезка — сохраняет свежесть в букетах до 10 дней.
Секреты ухода
1. Посадка
- Сроки: высадка рассады после угрозы заморозков.
- Место: максимально солнечное (допускается легкая полутень).
- Почва: легкая, дренированная.
2. Уход
- Полив умеренный (переувлажнение приводит к грибковым заболеваниям).
- Подкормки раз в 3 недели комплексным удобрением для цветущих.
- Обрезка отцветших соцветий продлевает декоративность.
Интересный факт: карликовые сорта (15–20 см) идеальны для создания цветочных ковров, а высокорослые (до 60 см) хороши в миксбордерах. Популярные сорта: «голубая норка», «розовый шар», «белый букет».
Ранее мы рассказывали о многолетниках, которые можно растить зимой в квартире, летом — в саду! Радуют весь год.