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18 июля 2025 в 13:19

Названы последствия возможной передачи стратегических средств США Украине

Военэксперт Кнутов: передача стратегического оружия ВСУ станет грубым нарушением

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Передача США стратегического оружия Вооруженным силам Украины станет грубым нарушением договоренностей с Россией, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, подобные действия американской администрации приведут к обострению отношений с Москвой.

Передача Украине стратегических средств доставки как ядерного, так и обычного оружия будет грубейшим нарушением всех договоренностей, которые существовали между Россией и Соединенными Штатами Америки. Хотя, конечно, Вашингтон сейчас рвет многие соглашения, особо не задумываясь над последствиями. Но, на мой взгляд, если такой шаг будет предпринят, это будут фактически беспрецедентные действия со стороны США, которые могут привести к колоссальному обострению отношений между двумя странами, — сказал Кнутов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российское руководство разделяет переговорные треки по разрешению украинского кризиса и реставрации диалога с США. По его словам, заявления главы Белого дома Дональда Трампа о разочарованности в мирном процессе по Украине имеют мало значения для восстановления диалога с Вашингтоном.

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