Не оставляйте гнилые яблоки в саду: четыре причины, почему их надо сразу же убирать

В сезон плодоношения садоводы сталкиваются с важной задачей — своевременной уборкой опавших фруктов. Многие считают, что гниющие яблоки и груши безвредны для участка, но это опасное заблуждение. И вот почему.
Разлагающиеся плоды привлекают грызунов и жалящих насекомых, становятся рассадником болезнетворных бактерий и грибков. Они также создают идеальную среду для роста сорняков, которые активно конкурируют с культурными растениями.
Особенно страдает газон, ведь упавшие фрукты прессуют траву, мешают доступу света и воздуха, вызывают пожелтение и гибель растительности. Даже один день пребывания гнилого плода на газоне может привести к серьезным последствиям.
Поэтому важно ежедневно собирать падалицу, чтобы сохранить здоровье сада и предотвратить распространение вредителей.
