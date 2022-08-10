Не осталось ни единого зуба: экс-модель из Новосибирска о последствиях ДТП У ослепшей после ДТП новосибирской модели выпали зубы

Фото: Социальные сети

Маша Лебедева

Бывшая новосибирская модель Маша Лебедева изменилась до неузнаваемости после ДТП, которое произошло по вине ее жениха. Полученные травмы были настолько тяжелыми, что девушка ослепла, а после у нее стали истончаться кости и выпадать зубы из-за лекарств, рассказала пострадавшая изданию «КП-Новосибирск».

Однажды я проснулась из-за того, что чуть не подавилась собственным зубом. На нижней челюсти у меня вообще не осталось ни единого зуба, — поделилась Маша.

Неравнодушный директор стоматологической клиники решил помочь девушке. Там ей бесплатно провели имплантацию зубов, а также оплатили КТ в другой больнице. Однако при лечении пострадавшая столкнулась с еще одним последствием аварии.

Когда мне ставили первый имплант, обычное обезболивающее просто не действовало. Я чувствовала, как медицинской дрелью пилили кость, было жутко больно. Оказалось, что из-за того, что я принимаю много лекарств, я стала невосприимчива к определенным препаратам, — отметила девушка.

Врачи заменили обезболивающее, и Маша смогла вытерпеть установку еще трех имплантов. На ее верхней челюсти зубы сохранились, поэтому ей установят мосты. Стоматологи обещают, что она снова сможет улыбаться без стеснения.

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