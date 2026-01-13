Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 09:35

Не оладьи, а кружева: хрустящие картофельные «сеточки» со слабосоленым лососем. Шедевр из одной сковороды

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо, где кулинария встречается с искусством, а простая картошка превращается в изысканную основу. Секрет в особой нарезке, которая создает тонкую, полупрозрачную сеточку, обжаривающуюся до идеального хруста. Эта ажурная корзинка становится идеальным сосудом для нежнейшего слабосоленого лосося и свежего авокадо. Контраст текстур — хрустящей, почти воздушной картофельной «кружевной» основы и маслянистой, тающей во рту начинки, — создает настоящий шедевр вкуса, который готовится буквально в одной сковороде за считаные минуты.

Вам потребуется: 2 крупные картофелины, 1 ст. л. картофельного крахмала, соль, растительное масло для жарки. Для подачи: 150 г слабосоленого лосося, 1 авокадо, 100 г сметаны или греческого йогурта, свежий укроп. Картофель натрите на длинной корейской терке или очень тонко нарежьте соломкой. Отожмите лишний сок, смешайте с крахмалом и щепоткой соли. Разогрейте в сковороде достаточное количество масла. Выкладывайте порцию картофеля тонким слоем, формируя лепешку с дырками, как сеточка. Обжаривайте с двух сторон до хруста. На готовую теплую картофельную «сеточку» выложите ломтики лосося и авокадо. Сбрызните сметаной, смешанной с укропом, и подавайте немедленно.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Больше не испытываю перед матерью чувство вины — о чем стоит запомнить после 40: многие занимаются попустительством
Общество
Больше не испытываю перед матерью чувство вины — о чем стоит запомнить после 40: многие занимаются попустительством
Овсянка, которую съедят до последней ложки: ароматный завтрак с арахисовой пастой за 20 минут!
Общество
Овсянка, которую съедят до последней ложки: ароматный завтрак с арахисовой пастой за 20 минут!
Яркий сэндвич, с которым вы полюбите свеклу: сладкий, с хрустящей корочкой и двумя сырами — готовлю на завтрак или перекус
Общество
Яркий сэндвич, с которым вы полюбите свеклу: сладкий, с хрустящей корочкой и двумя сырами — готовлю на завтрак или перекус
С творогом готовлю только лепешки: просто до безобразия — смешал, вылил на сковороду, и завтрак готов
Общество
С творогом готовлю только лепешки: просто до безобразия — смешал, вылил на сковороду, и завтрак готов
Яркий сэндвич, с которым вы полюбите свеклу: сладкий, с хрустящей корочкой и двумя сырами — готовлю на завтрак или перекус
Общество
Яркий сэндвич, с которым вы полюбите свеклу: сладкий, с хрустящей корочкой и двумя сырами — готовлю на завтрак или перекус
рецепты
оладьи
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа страна, в которую Усольцевы могли бежать через Монголию
В Конгрессе США решили защитить Гренландию от амбиций Трампа
Наступление ВС РФ в Донбассе 13 января: обстановка у Славянска, Краматорска
В России призвали запретить неоязыческие практики под видом православия
Пленный боец ВСУ раскрыл детали провальной пиар-акции в Красноармейске
Обнаружено еще одно важное предсказание Жириновского
«Чтобы никто не доставал»: Бабкина раскрыла, как провела новогодний отпуск
«Этого ли хотят британцы?»: в Европе забили тревогу из-за ракет для ВСУ
«Подрывает»: во Франции встревожены действиями Германии
Елки и украшения возглавили список возвратов на маркетплейсах
Вкусный рецепт для старого Нового года: баклажаны с тофу на сковороде
Десерт-мечта: чизкейк на вареной сгущенке — готов без выпечки, тает во рту
Садальский впервые вышел на связь после сложной операции
Мужчина сломал позвоночник после катания на тюбинге
Названы 13 худших смартфонов всех времен
Наследственное дело открыли в Москве после смерти Алентовой
В России могут улучшить поиск людей через МВД
ОАК объявила о кадровых перестановках на ключевых авиационных направлениях
Смерть новорожденных в российском роддоме привлекла внимание силовиков
Еврокомиссия «объявила войну» Маску из-за одной технологии
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.