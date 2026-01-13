Не оладьи, а кружева: хрустящие картофельные «сеточки» со слабосоленым лососем. Шедевр из одной сковороды

Это блюдо, где кулинария встречается с искусством, а простая картошка превращается в изысканную основу. Секрет в особой нарезке, которая создает тонкую, полупрозрачную сеточку, обжаривающуюся до идеального хруста. Эта ажурная корзинка становится идеальным сосудом для нежнейшего слабосоленого лосося и свежего авокадо. Контраст текстур — хрустящей, почти воздушной картофельной «кружевной» основы и маслянистой, тающей во рту начинки, — создает настоящий шедевр вкуса, который готовится буквально в одной сковороде за считаные минуты.

Вам потребуется: 2 крупные картофелины, 1 ст. л. картофельного крахмала, соль, растительное масло для жарки. Для подачи: 150 г слабосоленого лосося, 1 авокадо, 100 г сметаны или греческого йогурта, свежий укроп. Картофель натрите на длинной корейской терке или очень тонко нарежьте соломкой. Отожмите лишний сок, смешайте с крахмалом и щепоткой соли. Разогрейте в сковороде достаточное количество масла. Выкладывайте порцию картофеля тонким слоем, формируя лепешку с дырками, как сеточка. Обжаривайте с двух сторон до хруста. На готовую теплую картофельную «сеточку» выложите ломтики лосося и авокадо. Сбрызните сметаной, смешанной с укропом, и подавайте немедленно.

