10 февраля 2026 в 10:50

Не любите тыкву? Эти оладушки вас переубедят — завтрак для морозного утра: с пользой и всего за 15 минут

Фото: D-NEWS.ru
Эти оладьи стали моим любимым полезным завтраком — в них нет лишнего сахара, за много белка и клетчатки. Они дают энергию на весь день и не оставляют чувства тяжести.

Для приготовления этих солнечных оладий мне понадобится: свежее яйцо (1 шт.), тыквенное пюре (100 г), мягкий творог (100 г), рисовая мука (40 г), корица, мускатный орех, куркума и имбирь по вкусу, а также растительное масло для жарки. Для подачи я использую мягкий творог, рубленый миндаль, сироп агавы или кленовый сироп, дополнительную щепотку корицы и иногда кусочки запеченной тыквы для украшения.

Начинаю с приготовления теста: в глубокой миске смешиваю тыквенное пюре с яйцом и мягким творогом до однородной консистенции. Добавляю ароматные специи — обычно это чайная ложка корицы, по щепотке мускатного ореха, куркумы и имбиря. Постепенно ввожу рисовую муку, аккуратно перемешивая тесто ложкой. Оно должно получиться достаточно густым, но при этом пластичным. Разогреваю сковороду с растительным маслом, выкладываю тесто столовой ложкой и обжариваю оладьи на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подаю горячими, украсив щепоткой корицы, творогом, рубленым миндалем и сбрызнув сиропом.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
