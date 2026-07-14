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14 июля 2026 в 10:43

Не дрожжи, а закваска. Фокачча с пористым мякишем и средиземноморской начинкой. Балуем близких полезным хлебом

Фото: D-NEWS.ru
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Хочешь настоящий итальянский хлеб? Забудь о дрожжах. Закваска, вяленые томаты и розмарин создают вкус, от которого не оторваться.

Ингредиенты

Вода — 320 мл, закваска пшеничная — 120 г, мука пшеничная — 500 г, масло оливковое — 50 мл (25 мл в тесто + 25 мл для начинки), соль — 8 г, чеснок — 1 зубчик, томаты вяленые — по вкусу, оливки — по вкусу.

Как готовлю

Сначала растворяю закваску в воде, добавляю муку и тщательно вымешиваю. Оставляю на полчаса под пленкой, потом вмешиваю соль и масло. Теперь нужно вымешивать 10 минут, складывая и растягивая тесто, пока оно не станет гладким.

Тем временем даю тесту отдохнуть по 30 минут, каждый раз складывая его, и так три раза. Потом оставляю в тепле на три часа, а затем убираю в холодильник на 8 часов. Достаю тесто, делю на части, растягиваю в лепешки толщиной 1,5 см, выкладываю на противень. Отправляю в разогретую до 220–250 °C духовку с начинкой из чесночного масла, вяленых томатов и оливок — через 15 минут наслаждаюсь румяной корочкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. При долгой расстойке и ручном вымешивании тесто само становится эластичным и воздушным — никакого секрета, только терпение. Готовая фокачча получилась невероятно пористой, с глубоким вкусом, а чесночное масло сделало корочку золотистой и ароматной.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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