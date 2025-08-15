Не дайте капусте пропасть! Правильный сбор урожая — залог сочности и хруста

Не дайте капусте сгнить и пропасть! Правильный сбор урожая — залог сочности и хруста. Рассказываем, как определить зрелость кочанов и как хранить их.

Собирать капусту нужно в сухую прохладную погоду, когда дневная температура держится около +5–7 °C — в таких условиях кочаны наберут максимальную сочность и плотность. Проверьте зрелость: спелый кочан должен быть твердым при сжатии, а нижние листья — слегка желтеть.

Срезайте капусту, оставляя на кочане 3–4 покровных листа и кочерыжку длиной 2–3 см, острым ножом под углом, избегая ударов и повреждений — малейшие вмятины приведут к гниению.

После сбора разложите кочаны под навесом на 5–6 часов для просушки, затем перенесите в погреб, разложив на деревянных полках кочерыжками вверх или подвесив за корни. Никогда не мойте капусту перед хранением — природный восковой налет защищает от порчи. Соблюдая эти правила, вы сохраните урожай хрустящим и сочным до нового урожая.

