Кабачки растут как грибы после дождя! Натуральные удобрения для мегаурожая

Кабачки растут как грибы после дождя! Натуральные удобрения для мегаурожая

Чтобы кабачки в разгар лета буквально ломились от плодов, их нужно подкармливать раз в 7–10 дней чередующимися составами. Рассказываем, какие натуральные удобрения нужны для мегаурожая. С ними кабачки растут как грибы после дождя.

Начинайте с дрожжевой подкормки (100 г свежих дрожжей на 10 л воды + 2 ст. л. сахара, бродит 3 часа) — она стимулирует рост корней и образование завязей. Через неделю внесите калийно-фосфорный коктейль: 1 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия на 10 л воды (по 1 л под куст). Третья неделя — травяной настой с золой (крапива + окопник + 1 стакан золы на бочку, настаивать 5 дней).

Обязательно добавляйте борную кислоту (2 г на 10 л) для опрыскивания цветов — это предотвратит опадение завязей. После каждого удобрения мульчируйте почву компостом — это сохраняет влагу и дает дополнительное питание. Такой уход обеспечит по 3–5 молодых кабачков с куста каждые 5 дней до самых заморозков!

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