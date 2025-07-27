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27 июля 2025 в 20:37

Украинский гексакоптер «кормил» российских морпехов и возил им боеприпасы

Бойцы ВС России заставили тяжелый дрон ВСУ снабжать их боеприпасами и провиантом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Морпехи 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота проявили изобретательность в боях за окрестности Демидовки, сообщает телеканал «Звезда». Используя трофейную вражескую рацию, разведчики сумели обмануть противника и заставить его беспилотники доставлять продовольствие и боеприпасы на свои позиции.

Защищали окрестности Демидовки, взяли в плен несколько человек противника и по вражеской рации начали пользоваться их доставкой через «Бабу-ягу», подзывали другие группы противника, — поделился командир разведвзвода с позывным Эко.

Боец с позывным Эко также рассказал о тактике внезапных атак, когда противника удается застать врасплох. Из-за хаоса среди украинских подразделений нередко возникает «дружеский огонь», в ходе которого свои же бойцы получают ранения.

Ранее стало известно, что российский снайпер с позывным Беня за три месяца уничтожил более 30 украинских гексакоптеров «Баба-яга». По его словам, обнаруживать цели помогает тепловизионная оптика, а основной уязвимой частью дронов остаются аккумуляторы. Достаточно одного точного выстрела, чтобы аппарат загорелся или рухнул на землю.

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