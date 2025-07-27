Борщ сидит в печенке? Машхурда — то, что вам нужно: вкуснятина по-узбекски

Машхурда — густой сытный суп, который любят в Узбекистане. Он получается особенно ароматным благодаря сочетанию мяса, маша, риса и овощей. Отличный выбор для обеда, когда хочется чего-то наваристого и домашнего.
Ингредиенты:
- говядина — 500 г;
- картофель — 300 г;
- лук — 250 г;
- морковь — 200 г;
- помидоры — 300 г;
- сладкий перец — 200 г;
- маш — 150 г;
- рис — 100 г;
- чеснок — 4–5 зубчиков;
- вода — 1500 мл;
- паприка, острый перец, черный перец, кориандр — по 1 ч. л.;
- зелень — по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте мясо кубиками и обжарьте до румяности.
- Добавьте лук, морковь, помидоры и перец, тушите 10 минут.
- Всыпьте маш, рис, картофель, специи и чеснок.
- Залейте водой, доведите до кипения и варите на слабом огне около 1 часа.
- Готовый суп посыпьте зеленью перед подачей.
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