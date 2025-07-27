Борщ сидит в печенке? Машхурда — то, что вам нужно: вкуснятина по-узбекски

Борщ сидит в печенке? Машхурда — то, что вам нужно: вкуснятина по-узбекски

Машхурда — густой сытный суп, который любят в Узбекистане. Он получается особенно ароматным благодаря сочетанию мяса, маша, риса и овощей. Отличный выбор для обеда, когда хочется чего-то наваристого и домашнего.

Ингредиенты:

говядина — 500 г;

картофель — 300 г;

лук — 250 г;

морковь — 200 г;

помидоры — 300 г;

сладкий перец — 200 г;

маш — 150 г;

рис — 100 г;

чеснок — 4–5 зубчиков;

вода — 1500 мл;

паприка, острый перец, черный перец, кориандр — по 1 ч. л.;

зелень — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте мясо кубиками и обжарьте до румяности. Добавьте лук, морковь, помидоры и перец, тушите 10 минут. Всыпьте маш, рис, картофель, специи и чеснок. Залейте водой, доведите до кипения и варите на слабом огне около 1 часа. Готовый суп посыпьте зеленью перед подачей.

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