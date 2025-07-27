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27 июля 2025 в 16:33

Борщ сидит в печенке? Машхурда — то, что вам нужно: вкуснятина по-узбекски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Машхурда — густой сытный суп, который любят в Узбекистане. Он получается особенно ароматным благодаря сочетанию мяса, маша, риса и овощей. Отличный выбор для обеда, когда хочется чего-то наваристого и домашнего.

Ингредиенты:

  • говядина — 500 г;
  • картофель — 300 г;
  • лук — 250 г;
  • морковь — 200 г;
  • помидоры — 300 г;
  • сладкий перец — 200 г;
  • маш — 150 г;
  • рис — 100 г;
  • чеснок — 4–5 зубчиков;
  • вода — 1500 мл;
  • паприка, острый перец, черный перец, кориандр — по 1 ч. л.;
  • зелень — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте мясо кубиками и обжарьте до румяности.
  2. Добавьте лук, морковь, помидоры и перец, тушите 10 минут.
  3. Всыпьте маш, рис, картофель, специи и чеснок.
  4. Залейте водой, доведите до кипения и варите на слабом огне около 1 часа.
  5. Готовый суп посыпьте зеленью перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

еда
супы
рецепты
мясо
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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