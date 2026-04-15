Поморская помакуха — это не простая уха, а вкус Русского Севера. Суп, который готовится сам

Название этого блюда говорит само за себя — от слова «помакать». Наваристый соус, в котором томятся рыба и картофель, создан для того, чтобы в него с наслаждением обмакивали ломтики ржаного хлеба.

Что понадобится

Филе трески или зубатки — 600 г, картофель — 4-5 шт. (крупный), репчатый лук — 2 шт., мука — 3-4 ст. л., рыбный или овощной бульон — 400–500 мл, растительное масло — 3-4 ст. л., соль, черный молотый перец — по вкусу, свежая зелень (укроп, петрушка) для подачи, ржаной хлеб для подачи.

Как готовлю

Рыбу нарезаю порционными кусками, солю, перчу и обваливаю в муке. Картофель очищаю и режу крупными ломтиками, лук — полукольцами.

В сковороде с хорошо разогретым растительным маслом обжариваю рыбу с двух сторон до золотистой корочки и перекладываю на тарелку. На том же масле пассерую лук до мягкости и легкого румянца.

Разогреваю духовку до 180 °C. В форму для запекания выкладываю слоями: сначала обжаренный лук, затем картофель и сверху — рыбу.

Аккуратно заливаю горячим бульоном так, чтобы он почти покрывал рыбу. Отправляю форму в духовку на 40–50 минут для томления, пока картофель не станет мягким, а соус не загустеет.

Подаю помакуху горячей, обильно посыпав свежей зеленью, с ломтями темного ржаного хлеба.