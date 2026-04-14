14 апреля 2026 в 07:15

Эта закуска — проверенная классика! Готовим рулетики из сельди: а какая тут начинка…

Фото: D-NEWS.ru
Главный секрет этой изысканной закуски — не в дорогих ингредиентах, а в простом кулинарном приеме. Отвешенная сметана, избавленная от лишней влаги, превращается в нежный, пластичный крем.

Что понадобится

Сельдь пряного посола (филе) — 2 шт., сметана 20% — 250 г, укроп — 1 пучок, зеленый лук — 3--4 пера, репчатый лук — 1/2 шт., масло из-под сельди — 2 ст. л., черный хлеб (для подачи) — 6--8 ломтиков, соль, черный молотый перец — по вкусу.

Как готовлю

Основной этап — подготовка отвешенной сметаны — начинается за 8–10 часов до подачи. Для этого сметану выкладывают на марлю, помещенную в дуршлаг. Дают стечь первой влаге 20–30 минут, затем формируют из ткани плотный мешочек и подвешивают над емкостью в холодильнике на указанное время. В результате получается густая масса консистенции мягкого сливочного сыра.

Репчатый лук нарезают тонкими полукольцами, заливают маслом из-под сельди и маринуют в холодильнике 10–30 минут.

Укроп и зеленый лук очень мелко шинкуют, смешивают с отвешенной сметаной, солят и перчат по вкусу. Филе сельди обсушивают бумажным полотенцем, равномерно смазывают приготовленным сметанно-зеленым кремом и сворачивают в плотные рулетики, которые затем разрезают пополам.

Для подачи черный хлеб нарезают на небольшие квадраты или треугольники, на каждый выкладывают маринованный лук и половинку рулетика. Закуску сервируют немедленно.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
