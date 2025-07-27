В Европе предрекли Украине трагическую судьбу Профессор Малинен: Россия победит в конфликте с Украиной

Россия выйдет победителем из конфликта с Украиной, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. В социальной сети Х он отметил, что сложившаяся ситуация свидетельствует о приближающемся завершении противостояния между странами.

До этого профессор также говорил, что украинские военные потерпят поражение к концу 2025 года. Он назвал западных политиков «сатанистами», которые стремятся к развалу России.

Тем временем колумнист турецкой газеты dikGAZETE Эрхан Куадзба предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому политический конец на фоне роста недовольства внутри страны и снижения доверия со стороны населения. По его мнению, в стране вскоре появятся прозападные политические силы, которые будут настроены против действующего режима в Киеве.

Британский журнал The Spectator также писал, что принятие Зеленским закона против украинских антикоррупционных органов подорвало планы западных стран на дальнейшую поддержку Киева. По мнению авторов публикации, попытка сбалансировать финансирование Украины и одновременно сдерживать общественную критику президента потерпела неудачу.