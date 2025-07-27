Одно действие Зеленского привело Великобританию в бешенство Spectator: запрет Зеленским НАБУ сорвал планы Запада по поддержке Украины

Принятие президентом Украины Владимиром Зеленским закона против украинских антикоррупционных органов подорвало планы западных стран на дальнейшую поддержку Киева, заявил британский журнал The Spectator. По мнению издания, попытка сбалансировать финансирование Украины и одновременно сдерживать общественную критику президента потерпела неудачу.

Для западных партнеров попытка сбалансировать финансирование Украины при одновременном сдерживании общественной критики (Зеленского. — ред. NEWS.ru.) потерпела крах, — отметил автор публикации.

Журнал пишет, что новый закон значительно осложняет усилия европейских политиков компенсировать дефицит американской помощи, что усугубляет сложное положение Украины. Кроме того, издание называет действия Зеленского проявлением «ползучего авторитаризма», сопровождающегося нелогичными решениями.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что окончание конфликта на Украине будет означать неминуемый политический крах для Зеленского и его окружения. Особое внимание он обратил на проблему внешних обязательств Украины, отметив, что после завершения СВО стране придется «рассчитываться по долгам».