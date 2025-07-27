Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекли политический конец на фоне роста недовольства внутри страны и снижения доверия со стороны населения, пишет колумнист турецкой газеты dikGAZETE Эрхан Куадзба. По его мнению, в стране вскоре появятся прозападные политические силы, которые будут настроены против действующего режима в Киеве.

Против президента, который не освобождает кресло главы государства под предлогом конфликта и пользуется поддержкой западных стран, а не собственного народа, начались протестные выступления. <…> В стране вновь возникнут прозападные политические блоки, но уже выступающие против киевского режима, — написал Куадзба.

Автор публикации считает, что украинцы больше не желают, чтобы их страной управляла «кукла». И если Зеленский продолжит следовать курсу западных стран, провоцирующих Россию, по мнению эксперта, это приведет к окончанию его политической карьеры.

Ранее оппозиция разработала план из трех шагов, чтобы отстранить Зеленского от власти. Сначала она намерена обнародовать компромат на окружение президента через Национальное антикоррупционное бюро, требуя отменить изменения в антикоррупционном законодательстве.

Затем она выдвинет требования об отставке главы офиса президента Андрея Ермака и премьер-министра Юлии Свириденко. И в конце концов поставит Зеленскому ультиматум: либо он остается номинальным лидером, либо уходит в отставку.