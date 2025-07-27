Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 20:04

Захарова отчитала ООН за «беззубую» реакцию на русофобию в Латвии

Захарова назвала беззубой реакцию ООН на нарушение прав русскоязычных в Латвии

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Комитет ООН по правам человека (КПЧ) бездействует в вопросе системной дискриминации русскоязычного населения Латвии, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя замечания КПЧ ООН по докладу Риги о выполнении обязательств в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах. По ее словам, которые приводит ТАСС, реакция органа на многочисленные нарушения прав русскоязычного сообщества в стране является «беззубой».

Приходится констатировать, что рекомендации комитета в адрес латвийских властей по исправлению имеющихся недочетов в правозащитной области в очередной раз сформулированы в мягком, беззубом ключе в отрыве от реальной ситуации, в том числе в сфере дискриминации русскоязычного населения, — отметила дипломат.

Захарова указала, что КПЧ ООН, игнорируя многолетнюю политику Риги по выдавливанию русского языка и культуры, ограничился лишь робкими замечаниями о «возможной косвенной дискриминации» языковых меньшинств. Так, комитет вскользь упомянул проблему требования публиковать предвыборные материалы исключительно на латышском языке, что ограничивает политические права русскоязычных граждан, подчеркнула представитель МИД РФ.

Дипломат отметила, что подобная практика продолжается уже более 30 лет, однако даже эти мягкие рекомендации ООН остаются без внимания латвийских властей. По мнению Захаровой, сам факт вынужденного признания проблемы даже политически ангажированным комитетом свидетельствует о масштабах и системности русофобской политики Латвии.

Ранее Захарова продемонстрировала новый набор патриотических стикеров со своим изображением. На одном из них дипломат изображена в кокошнике и с подписью «укокошить».

МИД РФ
Россия
Мария Захарова
Латвия
ООН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленскому предрекли скорый конец политической карьеры
Авиабомба ФАБ навела шороху под Сумами и попала на видео
Мужчина умер после атаки дронов на Ленинградскую область
«Хватило намека»: экс-премьер Украины раскрыл, кого испугался Зеленский
Голова Илона Маска отправилась «гастролировать» по паркам США
Женщина соблазнила 13 монахов и получила от них почти 1 млрд: что известно
Захарова отчитала ООН за «беззубую» реакцию на русофобию в Латвии
Наплыв мигрантов в РФ, секретные бункеры с F-16 и «Миражами»: что дальше
Айтишник из Японии стал звездой соцсетей после того, как купил «Запорожец»
Власти Саратова раскрыли судьбу пропавших при взрыве людей
Саша Бортич представила публике нового возлюбленного
Путин поблагодарил экипаж фрегата за отражение атаки дронов на Ленобласть
Звездного врача отправили за решетку за вуайеризм
Под Ростовом мужчина избил девочку за издевательства над его дочерью
Штурмовики ворвались в Покровск: ситуация на фронтах СВО вечером 27 июля
Литургия, «Июльский шторм» ВМФ и ветераны: фото поездки Путина в Петербург
Мадьяр заявил об ударе ВС РФ по ключевому центру принятия решений ВСУ
Журналистка сообщила о блокировке популярного мессенджера с 1 августа
Стало известно о прорыве ВС России на Лиманском направлении
Стало известно, в каком случае таинственный объект из космоса будет опасен
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше
Россия

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.