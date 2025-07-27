Захарова отчитала ООН за «беззубую» реакцию на русофобию в Латвии Захарова назвала беззубой реакцию ООН на нарушение прав русскоязычных в Латвии

Комитет ООН по правам человека (КПЧ) бездействует в вопросе системной дискриминации русскоязычного населения Латвии, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя замечания КПЧ ООН по докладу Риги о выполнении обязательств в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах. По ее словам, которые приводит ТАСС, реакция органа на многочисленные нарушения прав русскоязычного сообщества в стране является «беззубой».

Приходится констатировать, что рекомендации комитета в адрес латвийских властей по исправлению имеющихся недочетов в правозащитной области в очередной раз сформулированы в мягком, беззубом ключе в отрыве от реальной ситуации, в том числе в сфере дискриминации русскоязычного населения, — отметила дипломат.

Захарова указала, что КПЧ ООН, игнорируя многолетнюю политику Риги по выдавливанию русского языка и культуры, ограничился лишь робкими замечаниями о «возможной косвенной дискриминации» языковых меньшинств. Так, комитет вскользь упомянул проблему требования публиковать предвыборные материалы исключительно на латышском языке, что ограничивает политические права русскоязычных граждан, подчеркнула представитель МИД РФ.

Дипломат отметила, что подобная практика продолжается уже более 30 лет, однако даже эти мягкие рекомендации ООН остаются без внимания латвийских властей. По мнению Захаровой, сам факт вынужденного признания проблемы даже политически ангажированным комитетом свидетельствует о масштабах и системности русофобской политики Латвии.

Ранее Захарова продемонстрировала новый набор патриотических стикеров со своим изображением. На одном из них дипломат изображена в кокошнике и с подписью «укокошить».