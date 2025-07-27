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27 июля 2025 в 19:56

Звездного врача отправили за решетку за вуайеризм

В Великобритании известный остеопат 12 лет тайно снимал женщин в своей клинике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Датского остеопата в Великобритании Торбена Стига Хесборга приговорили к тюремному заключению за вуайеризм. На протяжении 12 лет он тайно подглядывал за пациентками, передает BBC.

64-летний известный врач, работающий со многими звездами и олимпийскими чемпионами, устанавливал скрытые камеры в домах, чтобы следить за женщинами, сообщает издание. Он тайно снимал их на видео в общественных местах: в медицинских учреждениях, в подземном транспорте, на пляжах, автобусных остановках и пешеходных маршрутах. В результате его действий пострадали около двух тысяч женщин.

Ранее британского хирурга обвинили в ампутации обеих ног с целью получения крупной страховой выплаты. По версии следствия, врач претендовал на получение значительных сумм от страховых компаний и, возможно, был связан с незаконной деятельностью по модификации тела. Мужчину также подозревают в склонении других лиц к совершению тяжких телесных повреждений. Несмотря на ампутацию, врач утверждает, что быстро восстановился и стал более энергичным.

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