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27 июля 2025 в 11:01

Томаты ломятся от урожая! Натуральные удобрения, от которых прут помидоры

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В разгар лета томаты нуждаются в усиленной калийно-фосфорной подкормке, которая стимулирует плодообразование и улучшает вкус плодов. Рассказываем, как приготовить натуральные удобрения, от которых прут помидоры.

Идеальный вариант — зольный настой (1 стакан золы на 10 л воды, настаивать сутки), который содержит легкоусвояемый калий, фосфор и микроэлементы. Вносите его под корень каждые 10 дней по 1 л на куст, чередуя с внекорневыми подкормками монофосфатом калия (1 ч. л. на 10 л воды). Для ускорения созревания добавьте йод (10 капель на ведро воды) — он действует как катализатор обменных процессов.

В августе подключите борную кислоту (2 г на 10 л) — опрыскивание по цветущим кистям увеличит количество завязей. Органическая альтернатива — настой банановых шкурок (3 шкурки на 3 л воды, настаивать 3 дня), богатый калием. Такая схема питания обеспечит непрерывное плодоношение до осени, а плоды наберут сахаристость и яркий вкус — томаты будут ломиться от урожая!

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томаты
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удобрения
Дарья Иванова
Д. Иванова
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