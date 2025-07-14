Проволочник сбежит за ночь! Спасла картошку — грядки чистые, без личинок

Июль — пик активности проволочника. Однако спасти картошку можно быстро без применения химии. Рассказываем, как добиться того, чтобы грядки были чистые — без личинок.

Борьба с проволочником требует комплексного подхода: начните с установки ловушек — закопайте банки с кусочками картофеля или моркови на глубину 5–10 см, проверяйте их каждые 2–3 дня и уничтожайте вредителей. Пролейте междурядья раствором марганцовки (5 г на 10 л воды) или настоем чистотела (100 г на 10 л воды) — это отпугнет проволочника уже в первый день, он буквально сбежит за ночь.

Внесите в почву аммиачную селитру (20 г на 1 м²) или рассыпьте золу (1 стакан на м²) — такие подкормки создают неблагоприятные условия для вредителя. Если участок сильно заражен, используйте биопрепараты, которые закладывают в землю рядом с кустами. Не забывайте о регулярном рыхлении почвы на глубину 10–15 см — это разрушает ходы личинок и выносит их на поверхность, где они гибнут от солнца. Так спасла картошку без химии.

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