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27 июля 2025 в 12:30

Готовлю сразу двойную порцию! Быстрые маринованные кабачки за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лето — время экспериментов с овощами, и эти быстрые маринованные кабачки станут вашим новым фаворитом! Хрустящие, пикантные, с нежным вкусом, они удивят даже тех, кто равнодушен к кабачкам. Всего 30 минут — и у вас на столе готова закуска, которая идеально дополнит шашлык, станет отличной закуской к водке или просто освежающим перекусом в жару. Секрет — в удачном сочетании специй и яблочного уксуса, который придает кабачкам приятную кислинку без лишней резкости.

Молодые кабачки (500 г) нарежьте тонкими кружочками (2-3 мм). В кипящую воду (1,5 л) добавьте 1 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 4 лавровых листа, 4 горошины душистого перца, 8 черного и 6 розового. Проварите 3 минуты, влейте 3 ст. л. яблочного уксуса. В стерильные банки уложите кабачки, перекладывая их 2 зубчиками чеснока (пластинами) и 3 веточками укропа. Залейте кипящим маринадом, прикройте крышками и оставьте до полного остывания. Через 2-3 часа кабачки готовы, но для насыщенного вкуса лучше убрать их в холодильник на ночь.

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закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
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